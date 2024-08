Olimpíadas hoje: veja a agenda do dia dos brasileiros nesta quinta-feira (1)

Seleção Brasileira de Vôlei Feminino encara o Japão (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 00:01 • Paris (FRA)

Depois de uma quarta-feira sem medalha, o Brasil continua na busca pela primeira medalha de ouro nesta quinta-feira (1), nas Olimpíadas de Paris. Entram em cena Mayra Aguiar e Leonardo Gonçalves; no judô, Seleção Brasileira de Vôlei Feminino; Hugo Calderano, no tênis de mesa; partida importante no handebol feminno, entre outros grandes nomes. Veja abaixo a agenda com todas as competições envolvendo brasileiros: