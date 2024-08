Olimpíadas hoje: veja a agenda do dia dos brasileiros nesta quarta-feira (7)

Alison dos Santos disputa a semifinal das Olimpíadas de Paris (Foto: Martin BERNETTI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 22:03 • Paris (FRA)

O Brasil terá uma quarta-feira (7) com chances de medalha e alguns eventos importantes nas Olimpíadas de Paris 2024. Os pódios podem sair no revezamento da marcha atlética mista e no skate park masculino. Também são destaque a estreia de Isaquias Queiroz na disputa individual da canoagem, o C1 1000m, Duda e Ana Patrícia em ação nas quartas de final do vôlei de praia e Alison dos Santos, o Piu, competindo na semifinal dos 400m com barreiras. Veja a agenda completa do dia abaixo.

Quais são os eventos com brasileiros?

Atletismo revezamento marcha maratona mista (final) - 2h30

Canoagem K1 500m feminino (eliminatórias) - 4h30 Ana Paula Vergutz

Atletismo salto em altura masculino (qualificatória) - 5h05 Fernando Ferreira

Atletismo dardo feminino (qualificatória) - 5h25 Jucilene de Lima

Canoagem K1 1000m masculino (eliminatórias) - 5h40 Vagner Souta

Canoagem C1 1000m masculino (eliminatórias) - 6h40 I. Queiroz e M. Nunes

Atletismo dardo feminino (qualificatória) - 6h50 Jucilene de Lima

Vela - 7h

Skate park masculino (qualificatória) - 7h30 A. Akio, L. Cini e P. Barros

Canoagem K1 500m feminino (quartas) - 8h30 Ana Paula Vergutz

Canoagem K1 1000m masculino (quartas) - 9h10 Vagner Souta

Canoagem K1 1000m masculino (quartas) - 9h40 Vagner Souta

Tênis de mesa equipes masculinas Brasil x França (quartas) - 10h

Skate park masculino (final) - 12h30 A. Akio, L. Cini e P. Barros

Vôlei de praia feminino Duda/Ana Patrícia (quartas) - 13h

Atletismo 110m com barreiras masculino (semi) - 14h05 E. de Deus e . Pereira

Atletismo salto triplo masculino (qualificatória) - 14h15 Almir Júnior

Atletismo 400m com barreiras masculino (semi) - 14h35 Piu e M. Lima

Atletismo 200m masculino (semi) - 15h02 Renan Gallina

E a agenda completa do dia?