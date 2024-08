Olimpíadas hoje: veja a agenda do dia dos brasileiros nesta domingo (4)

Marcus D'Almeida é o favorito no tiro com arco (Foto: Punit PARANJPE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O sábado (3) dos Jogos Olímpicos foi marcada pelas medalhas de prata de Rebeca Andrade, na ginástica artística, e pelo bronze da equipe brasileira, no judô. Por isso, o domingo chega com possibilidades de medalhas para o país. Hugo Calderano disputa o bronze no tênis de mesa e Marcus D'Almeida é favorito para conquistar o ouro no tiro com arco. O vôlei também entra em ação, tanto na quadra, quanto na areia. Veja abaixo a agenda com todas as competições envolvendo brasileiros:

