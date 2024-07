Olimpíadas: França poupa titulares, mas vence mais uma e enfrentará a Argentina nas quartas

Mateta, atacante do Crystal Palace, foi o autor do gol da vitória francesa. (Photo by Pascal GUYOT / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 15:57 • Marseille (FRA)

Mesmo desfalcado de peças principais do elenco, a França bateu a Nova Zelândia por 3 a 0 e encerrou a primeira fase dos Jogos Olímpicos de Paris na primeira colocação do Grupo A. Os gols da vitória dos donos da casa foram marcados pelo veterano Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace, Desiré Doué, do Rennes, e o companheiro de time Arnaud Kalimuendo.

Com o resultado, os Bleus seguem com 100% de aproveitamento na competição e asseguram a liderança do grupo, que também conta com Estados Unidos, classificado em segundo, além de Nova Zelândia e Guiné, eliminadas.

Com isso, a França enfrentará a Argentina nas quartas de final do torneio olímpico, e as seleções escreverão mais um capítulo de uma fervorosa rivalidade recente.

Nova Zelândia 0x3 França: ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

Nova Zelândia x França

3ª rodada - Grupo A - Olimpíadas 2024



🗓️ Data e horário: terça-feira, 30 de julho de 2024, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Velodrome, em Marselha (FRA)

⚽ Gols: J. P. Mateta, aos 19'; D. Doué, aos 71' e A. Kalimuendo, aos 74'

⚽ ESCALAÇÕES

NOVA ZELÂNDIA (Técnico: Darren Bazeley)

Paulsen; Bindon, Surman, Boxall, Sutton; Garbett, Kelly-Heald; Singh, Bell, Waine; van Hattum.

FRANÇA (Técnico: Thierry Henry)

Nkabadio; Matsima, Magassa, Lukeba, Locko, Diouf, Lepenant; Cherki, Kalimuendo, Doué e Mateta.

