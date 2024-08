Olimpíadas: ex-namorados conquistam ouro nas duplas mistas do tênis

Katerina Siniakova e Tomas Machac (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)







Sabe aquela frase “Azar no amor, mas sorte no jogo”? Então. Isso aconteceu em um momento nas Olimpíadas. Os tchecos Kateřina Siniaková e Tomas Machac anunciaram o fim do relacionamento há duas semanas, no entanto, na sexta-feira (2º), venceram o ouro nas duplas mistas de tênis e comemoraram com um beijo.

Namorados desde 2020, eles revelaram no mês passado, no WTA de Praga, na República Tcheca, que estavam separados, mas que disputariam ainda assim os Jogos Olímpicos de Paris 2024 juntos. Segundo a imprensa local, já há rumores de que os dois tenham se reconciliado.

Em quadra, eles venceram a dupla chinesa Zhang Zhizhen e Wang Xinyu por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 5/7 e 10/8. Machac já havia enfrentado Zhang na primeira rodada dos jogos, na chave simples do masculino. Na ocasião, o tcheco eliminou o chinês por 2 sets a 1 (6/2, 4/6 e 6/2).

Machac também disputará o bronze na chave de duplas masculinas, ao lado do compatriota Adam Pavlasek, neste sábado (3º). Já Siniakova é considerada uma das melhores tenistas em duplas, sendo a segunda colocada no ranking na WTA na categoria. Ao lado de Barbora Krejcikova, ela conquistou medalha de ouro nas duplas femininas nas Olimpíadas de Tóquio em 2021.