Olimpíadas: entenda a diferença entre caiaque e canoa na Canoagem Slalom

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 13:45 • Rio de Janeiro

O Brasil tem chance de faturar duas medalhas olímpicas na canoagem slalom, com Pedro Gonçalves, o Pepê, e Ana Sátila. Ambos estão classificados para as semifinais das Olimpíadas na modalidade, que acontecem nesta quarta-feira (31), porém em categorias diferentes.

No esporte, existem as competições com a conoa e com o caiaque. Os objetos se diferem na postura e no acessório usado durante a prova. Na primeira categoria, o atleta fica ajoelhado sobre uma perna e usa um remo de apenas uma pá para se locomover durante o percurso.

Por outro lado, no caiaque, o esportista se mantém sentado e utiliza um remo de duas pás. Nesta quarta-feira, Ana Sátila irá competir a semifinal da canoagem slalom canoa, enquanto Pepê disputa na categoria caiaque.

Vale destacar que a brasileira também competiu no caiaque e ficou bem perto de garantir uma medalha. Ela terminou na 4ª colocação na final da modalidade. Já Pepê, não conseguiu um bom desempenho na canoa e saiu antes da final.