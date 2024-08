Olimpíadas: Djokovic alcança final pela primeira vez e faz final contra Alcaraz

Djokovic vibra após vitória (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 02/08/2024 - 16:55 • Paris (FRA)

Em sua quinta Olimpíada, Novak Djokovic finalmente quebrou uma marca negativa e irá disputar sua primeira decisão na carreira, neste domingo (4), contra o espanhol Carlos Alcaraz. O sérvio superou as semifinais, após parar nesta fase nos Jogos de 2008, 2012 e 2020. Para tal, ele se recuperou da lesão no joelho e derrotou o italiano Lorenzo Musetti, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, na lotada quadra central de Roland Garros.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

Djokovic já garante sua maior medalha em uma Olimpíada e tentará o único título que não possui, que é sair com o ouro. Terá que parar a confiança de Carlos Alcaraz, que tem 12 vitórias seguidas vindo de título de Wimbledon sobre ele próprio, e também, 12 vitórias no saibro de Roland Garros onde foi campeão pela primeira vez este ano.

➡️ Olimpíadas: Alcaraz atropela e vai disputar o ouro nos Jogos de Paris

Novak teve um primeiro set pegado de pouco mais de uma hora, conseguindo a quebra decisiva após bobeira de Musetti, que teve uma fácil direita para empatar em 5 a 5, mas acabou perdendo o ponto. O sérvio esbravejou com seu staff técnico e recebeu advertência por girtar um palavrão na quadra, Lorenzo teve a chance de abrir vantagem no segundo set, mas perdeu a chance de quebrar novamente. Djokovic fez cinco games seguidos e fechou a contagem caindo no saibro da quadra central.

(Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Este foi o oitavo jogo entre eles e a sétima vitória de Nole, que o havia batido recentemente na semifinal de Wimbledon.