Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 15:52 • Paris (FRA)

Bia Ferreira fez a sua estreia no Boxe, nesta segunda-feira (29), nos Jogos Olímpicos de Paris, na França, pela categoria peso-leve feminino (até 60kg). A brasileira venceu a boxeadora Jajaira Gonzalez dos Estados Unidos.

(Foto: MOHD RASFAN / AFP)

🥊 COMO FOI A LUTA?

No primeiro round, a brasileira, que estava de azul, começou trocando alguns golpes em cima da norte-americana. Já no início, acertou um cruzado pela direita e a adversária continuou sendo bem ativa nos primeiros minutos. Em seguida, as lutadoras ficaram abraçadas enquanto González aplicava diversos golpes em Bia. No entanto, de acordo com os juízes, Ferreira conquistou o primeiro assalto.

Já no segundo momento da luta, as lutadoras não usam tanto o clinch — quando ficam abraçadas — e continuaram trocando golpes. E pela segunda vez, Bia conquistou este round, com todos os cinco juízes a favor da brasileira.

Com a vitória encaminhada, González precisava de um nocaute para levar a luta. No entanto, não deu para a norte-americana e a brasileira conquistou a classificação para a próxima fase, onde enfrentará a holandesa Chelsey Heijnen.