Olimpíadas: assista à live do Lance! sobre mais um dia de competições em Paris

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 18:20 • Paris (FRA)

O primeiro ouro para o Brasil nas Olimpíadas saiu nesta sexta-feira (2)! Nosso país conquistou a medalha com Bia Souza, no judô. O dia também contou com derrota do Calderano, no tênis de mesa, vitórias no vôlei de praia e no basquete. Os nossos comentaristas do Lance! comentam tudo isso e muito mais na live diária dos Jogos de Paris. Assista ao vídeo acima:

