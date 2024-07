(Olivier CHASSIGNOLE / AFP)







Publicada em 30/07/2024 - 14:02 • Lyon (FRA)

A Argentina superou a Ucrânia por 2 a 0 no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA), em jogo válido pela terceira e última rodada da fase de grupos do Futebol Masculino das Olimpíadas 2024. Os gols da partida foram marcados pelo camisa 10 Thiago Almada no primeiro minuto do segundo tempo, e por Echeverri aos 45 da segunda etapa.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Com o resultado, os argentinos alcançam a primeira colocação, com seis pontos, enquanto os ucranianos, caem para a terceira colocação, com três pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Ucrânia 0 x 2 Argentina

3ª rodada - Grupo B - Olimpíadas 2024

🥅 Gols: 46' Almada (ARG) e 90' Echeverri

🟨 Cartões amarelos: Rubchynskyi (UCR) e Veleten (UCR)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 30 de julho de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Parc Olympique Lyonnais (Lyon)

🎩 Arbitragem: Dahane Beida (MRT)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

UCRÂNIA (Técnico: Ruslan Rotan.)

Fesyun, Krupskyi, Taloverov, Batahov, Martynyuk; Rubchynskyi, Kryskiv, Mykhaylenko, Khlan; Braharu, Sikan.



ARGENTINA (Técnico: Javier Mascherano)

Rulli; Luján, Di Cesare, Otamendi, Julio Soler; Medina, Fernández, Simeone, Thiago Almada; Gondou, Julián Álvarez.