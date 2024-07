Olimpíadas: apesar da derrota, Seleção Brasileira avança às quartas no futebol feminino

O Brasil está confirmado na próxima fase das Olimpíadas de Paris. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP)







A derrota por 2 a 0 para a Espanha tinha complicado a sobrevivência da Seleção Brasileira no futebol feminino das Olímpiadas de Paris. Para se garantir nas quartas de final, era preciso torcer para uma combinação de resultados nos jogos seguintes. Com uma "ajudinha" estadunidense, as boas notícias vieram logo nas partidas seguintes.

O Brasil garantiu presença nas quartas de final das Olimpíadas graças aos resultados do Grupo B: a vitória dos Estados Unidos sobre a Austrália por 2 a 1, e a derrota da Gâmbia para a Alemanha, por 4 a 1, fizeram com que a seleção comandada por Arthur Elias se posicionasse entre as melhores terceiras colocadas da primeira fase.

A seleção adversária do Brasil nas quartas de final será decidida entre França e Colômbia, que disputam a liderança do Grupo A. A seleção encerra a primeira fase na terceira colocação do Grupo C, com uma vitória, duas derrotas, dois gols marcados e quatro gols sofridos.

