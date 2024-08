Olimpíadas: Alcaraz vence americano e vai à semifinal

Alcaraz vibra em Paris (Foto: Dubreuil/Kopatsch/Zimmer)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 01/08/2024 - 12:21 • Paris (França)

Após a eliminação nas duplas ao lado de Rafael Nadal nas Olimpíadas de Paris, o espanhol Carlos Alcaraz, 3º no ranking da ATP, segue firme em busca de sua primeira medalha olímpica. Ele está na semifinal dos Jogos após superar o americano Tommy Paul, 13º.

Em um duelo brigado, Alcaraz precisou de 1h59 para fechar o placar em 6/3 7/6 (9-7), tendo convertido seis aces a dois do americano, que cometeu 18 erros não forçados a 23 do espanhol, que disparou 22 bolas vencedoras a 12 de Paul.

Em quadra, Tommy Paul iniciou a partida melhor, pressionou o espanhol a salvar dois breakpoints no primeiro game, venceu seu game de zero e foi trabalhando bem. Já o espanhol passou a tomar uma atitude mais agressiva na devolução e, assim, conquistou a quebra no 6º game, abiu 5/2 e administrou.

Na segunda etapa, Paul entrou disposto a definir os pontos mais rapidamente, foi pressionado no seu saque, mas quebrou o espanhol no 2º game, abriu 3/0 salvando beakpoint buscando a paralela e chegou a 5/2 no placar.

Sacando para o set, Paul foi quebrado no 9º game e viu o espanhol levar a disputa para o tiebreak. Numa disputa de pontos incríveis e muita batalha dos dois tenistas, Alcaraz salvou set point no 13º ponto, tendo visto o Paul salvar match point no 11º ponto.

Ao todo os tenistas tocaram mini-quebras entre os 5º e 6º pontos, mas Alcaraz seguiu com a tática de devoluções rápidas do fundo de quadra, chegou à mini-quebra no 8º ponto. Ele viu o americano devolver no 10º ponto e com bela devolução e pressionando nova mini-quebra para o espanhol no 16º ponto fechou o jogo.

Na semifinal olímpica, Alcaraz aguarda pelo vencedor do duelo entre o canadense Felix Auger Aliassim e o norueguês Casper Ruud. Quem vencer na semifinal vai à decisão do ouro; quem perder luta pelo bronze.