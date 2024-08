Olimpíadas: O que tem na caixa que os medalhistas ganham? Beatriz Souza revela mistério

Beatriz Souza conquistou o primeiro ouro olímpico do Brasil nas Olimpíadas de Paris (Foto: Jack GUEZ / AFP)







Publicada em 03/08/2024

O Brasil conquistou o primeiro ouro olímpico nas Olimpíadas de Paris nesta última sexta-feira. O lugar mais alto do pódio veio no judô feminino, com o título de Beatriz Souza, na categoria +78kg. Após o feito, a brasileira revelou qual é o brinde que os medalhistas recebem da organização dos Jogos.

Em vídeo publicado pela Confederação Brasileira de Judô nas redes sociais, a campeã olímpica mostrou o presente misterioso. Trata-se de um quadro da cidade de Paris personalisado com o tema das Olimpíadas. A ideia é a obra ser uma recodação da conquista dos atletas.

- Que lindo. Um belo quadro. Vou colocar na posta de casa - disse a judoca brasileira, ao revelar o presente.

O judô brasileiro teve uma campanha vitoriosa nas Olimpíadas. Até este momento, a modalidade foi a que mais gerou medalhas para o Brasil. Além do ouro de Beatriz Souza, os judocas Willian Lima e Larrissa Pimenta conquistaram respectivamente as medalhas de prata e bronze.

Após a primeira semana de Jogos, sete brasileiros já conquistaram estiveram no pódio olímpico. Contudo, apenas Bia conquistou o ouro. Com o resultado, o Brasil está momentaneamente na 19ª colocação do ranking geral das Olimpíadas.