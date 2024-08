Nem Djokovic, nem Alcaraz… conheça o líder do ranking mundial de tênis

Djokovic e Alcaraz se enfrentam na final do tênis olímpico (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 10:53 • Rio de Janeiro

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic decidem a final do tênis nas Olimpíadas neste domingo, na Arena Philippe Chatrier, no complexo de Roland Garros, em Paris. Apesar de serem conhecidos mundialmente como referências no esporte, nenhum dos dois tenistas lidera o ranking da modalidade olímpica. O tenista número 1 do mundo atualmente é, na verdade, Jannik Sinner, da Itália.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as principais notícias

Atualmente com 22 anos, Sinner se tornou o primeiro tenista italiano a alcançar o topo do ranking da ATP. O feito aconteceu nesta temporada, justamente na França, durante a etapa de Roland Garros, quando Novak Djokovic se lesionou e se despediu da competição. Sem a chance de título na etapa do Circuito Mundial, o sérvio foi ultrapassado pelo rival, que havia dominado as etapas anteriores.

Em 2024, o tenista chegou ao auge da carreira e soma 42 vitórias contra apenas quatro derrotas no ano. O retrospecto fez o italiano conquistar o primeiro título de Grand Slam da carreira após vencer o russo Danil Medvedev, por 3 sets a 2, na final do Australian Open desta temporada.

Sinner conquistou o título do Australian Open em 2024 (Foto: divulgação/Australian Open)

Jannik Sinner nasceu na cidade de San Candido, na região montonhosa de Dolomitas, nos Alpes italianos. A proximidade com as motanhas fez o atleta dividir as atenções entre o tênis e o esqui durante a infância. Contudo, aos 13 anos o italiano definiu que o futuro dele seria nas quadras.

A escolha se provou certa poucos anos depois. Logo aos 18 anos, ele entrou no ranking dos 100 melhores tenistas do mundo. Aos 20, ele já estava presente no top 10, sendo apontado como um grande nome do esporte e uma das principais promessas do futuro do esporte ao lado do espanhol Carlos Alcaraz.