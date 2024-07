Monsieur Resenha: torcedores de Flamengo e Fluminense se encontram em Paris

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 15:04 • Paris (FRA)

Temos diversos brasileiros estão marcando presença na tradicional capital francesa, Paris, para acompanhar as Olimpíadas. E a repórter do Lance!, Isabelle Costa, também está por lá para ouvir. No terceiro episódio do “Monsieur Resenha”, tivemos um encontro entre um torcedor do Flamengo e um do Fluminense, dando as suas opiniões sobre o momento dos times. Assista ao vídeo acima.

