Keno Marley lamenta derrota, mas sai de cabeça erguida: ‘O jogo continua’

Keno Marley foi derrotado nas oitavas (Foto: MOHD RASFAN / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 19:01 • Paris (FRA)

Keno Marley foi derrotado por Lazizbek Mullokjonov, do Uzbequistão, nesta quinta-feira (1º), pela categoria −92 kg, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Após a luta, o brasileiro deu seu depoimento sobre o combate e sobre o apoio que recebeu durante o ciclo olímpico.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Medalhista no Pan-Americano 2023, Keno era um dos favoritos a conquistar um ouro para o Brasil. Depois do combate, o brasileiro lametou a derrota e expressou sua tristeza.

➡️ Keno Marley perde para Mullokjonov e se despede das Olimpíadas

- Ah, pra mim foi triste. Infelizmente não saí com a vitória, e eu estava bem confiante assim no segundo ciclo. É um trabalho bem longo e essa derrota pra mim tem um gosto amargo. Tanto pra mim quanto pra todos que me apoiaram, que lutaram junto comigo de alguma forma. Então pra mim foi um pouco triste - lamentou Marley.

Apesar da derrota, o brasileiro reconheceu o apoio que recebeu durante o ciclo olímpico e está feliz em representar sua cidade natal, na Bahia. No final, Keno Marley citou outros boxeadores do país e expressou sua torcida para eles.

(Foto: MOHD RASFAN / AFP)

- Conceição do Almeida e todo o Brasil me apoiou da forma que foi possível. Isso foi feliz, passar pra essas pessoas também esse entretenimento via esporte e essa alegria através do meu boxe. Infelizmente faltou essa felicidade a mais e trazer a medalha pra mim. Para todos eles, mas eu fiz o que estava possível dentro do meu alcance e o jogo continua. Temos outros atletas aí na competição, vamos torcer por eles e é isso - finalizou Keno.