John Textor, dono da SAF do Botafogo, é avistado em final do skate masculino nas Olimpíadas

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 13:12 • Rio de Janeiro

Dono da SAF do Botafogo, John Textor está na França para acompanhar a final do skate park masculino, nesta quarta-feira (7), das Olimpíadas de Paris 2024. Em entrevista à "CazéTV", o empresário norte-americano revelou sua torcida pelo ítalo-americano Alex Sorgente na disputa por medalhas e mandou recado para a torcida do Glorioso.

- Vim para a cerimônia de abertura, assisti ao jogo do Thiago Almada em nosso estádio, em Lyon, ele foi muito bem. O único evento que importa para mim agora é a final do skate park, tem alguns garotos que eu conheço muito bem, vou assistir a eles e aos brasileiros também. Há um garoto de Júpiter, na Flórida, Alex Sorgente, meu irmão ajudou-o orientando-o quando era bem jovem no skate e ele hoje está na final. - disse John Textor.

Com paixão declarada pelo esporte, Textor foi skatista aos 12 anos de idade e conquistou alguns prêmios locais na Califórnia. Por conta de uma lesão nos anos 80, o norte-americano abandonou a carreira e passou a estudar.

No fim da entrevista, o empresário mandou um recado para a torcida alvinegra e falou brevemente sobre a partida decisiva nas oitavas de final da Copa do Brasil.

– Estamos falando com o Brasil, certo? Fogooooooooooo! Hoje à noite, grande noite! Bahia, desculpa! – acrescentou o dono da SAF do Botafogo, sobre o confronto contra o Bahia pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta (7), na Fonte Nova.