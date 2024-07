Jogadores da NBA protagonizam briga em duelo entre Espanha e Austrália pelas Olimpíadas; veja vídeo

Josh Giddey e Usman Garuba disputam bola no garrafão (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 09:27 • Paris (FRA)

A disputa do basquete nas Olimpíadas 2024 começou com dura disputa e desentendimentos entre jogadores da NBA no duelo entre Espanha e Austrália. Usman Garuba, do Golden State Warriors, e Josh Giddey, do Chicago Bull, protagonizaram uma briga na partida válida pela primeira rodada do grupo A. Veja o vídeo em publicação abaixo.

Logo no primeiro quarto, os atletas discutiram após corta-luz de Garuba no australiano Magney, que não gostou do lance e foi tomar satisfações com o espanhol. Na sequência, Giddey chegou para apoiar o companheiro e iniciou um "empura-empurra", que teve de ser interrompido por outros jogadores e membros das comissões técnicas. A arbitragem reviu o lance e marcou falta antidesportiva para ambas equipes.

No segundo quarto, Giddey tentou uma infiltração sobre Garuba com a partida paralisada. O australiano ainda esbravejou contra o espanhol, e a dupla da NBA quase gerou outro entrevero em quadra. O jogo terminou em vitória da Espanha de virada, revertendo desvantagem de 14 pontos, por 92 a 90.