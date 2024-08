Isaquias Queiroz avança à final da canoagem 1000m das Olimpíadas em bateria definida por foto

Isaquias Queiroz compete na semi final do C1 1000M (Foto: Alexandre Loureiro/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 07:01 • Paris (FRA)

Isaquias Queiroz está na final da canoagem de velocidade 1000 metros das Olimpíadas de Paris. O brasileiro chegou em segundo lugar de sua bateria da semifinal na manhã desta sexta-feira (9), atrás apenas do alemão Sebastian Brendel, com diferença de apenas dois centésimos de segundo; a liderança teve de ser definida por foto, e os quatro primeiros de classificaram.

Agora, Isaquias disputará a decisão do C1 1000m ainda nesta sexta-feira (9), às 8h40 (de Brasília). Ele é o atual campeão olímpico da categoria, além de ter conquistado a prata nos Jogos do Rio; somam-se a essas medalhas a prata no C1 200m e o bronze no C2 1000m, também em 2016.

Como foi a semifinal de Isaquias Queiroz no C1 1000m?

Após garantir vaga às semis de forma antecipada pelo resultado na classificatória da última quarta-feira (7), Isaquias Queiroz chegou para a disputa como um dos favoritos a defender seu ouro olímpico. No início da bateria, o baiano controlou bom ritmo e se manteve na quarta colocação - o limite para se classificar à final - por grande parte do percurso.

Contudo, nos últimos 250 metros da prova, o atual campeão acelerou as remadas e colocou pressão nos adversários. Ele ultrapassou com tranquilidade os terceiro e segundo colocados, colando no líder Sebastian Brendel. A disputa foi até a linha de chegada e teve de ser decidida por foto, com o alemão terminando dois centésimos de segundo antes do brasileiro.

O melhor tempo das semifinais, no entando, ficou com o tcheco Martin Fuska, líder da segunda bateria. Além dos três citados, se classificaram à final da canoagem de velocidade 1000m o polonês Wiktor Glazunow, o italiano Carlo Tacchini, o húngaro Balazs Adolf e o representante dos atletas neutros Zakhar Petrov.