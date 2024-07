Imprensa americana ‘muda critérios’ do quadro de medalhas para colocar EUA em primeiro nas Olimpíadas; entenda

Os Estados Unidos venceram a ginástica por equipes (Foto: Loic VENANCE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 23:19 • Paris (FRA)

Uma das grandes polêmicas nesses primeiros dias de Olimpíadas veio da imprensa americana. O The New York Times e divesos outros jornais americanos "mudaram os critérios" do quadro de medalhas colocar os Estados Unidos em primeiro lugar no quadro de medalhas dos Jogos.

Diversos jornais americanos levaram em conta o somatório geral de medalhas para fazer o ranking, o que colocou os Estados Unidos no topo, com 26 conquistas, mas essa não é a forma oficial. O critério considerado certo pelos Jogos Olímpicos é a quantidade de medalhas de ouro, sendo assim, o Japão lidera com sete.

Isso não é uma novidade, já que nas Olimpíadas de Tóquio, os portais americanos também distorceram o quadro de medalhas para liderar o ranking e ultrapassar a China, a verdadeira líder nos critérios internacionais.

A mudança de critério dispertou revolta dos internautas, que acusam os portais americanos de tentar fraudar o quadro e mostrar soberania aos rivais.

O The New York Times não foi o único a mudar a regra do quadro de medalhas, já que o portal Euronews publicou seu ranking com o bloco da União Europeia no topo. Confira: