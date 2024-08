Handebol nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir a Brasil x Noruega

Seleção Brasileira avançou no mata-mata com a quarta posição do Grupo B (Foto: Aris MESSINIS / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 10:00 • Paris (FRA)

O Brasil volta às quadras nesta terça-feira (6), para enfrentar a Noruega, pelas quartas de final do handebol, nas Olimpíadas. A partida será realizada às 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Pierre Mauroy, em Paris, na França, com transmissão da TV Globo, Sportv e CazéTV.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as principais notícias

A Seleção Brasileira avançou no mata-mata com a quarta posição do Grupo B. A equipe estreou vencendo a Espanha, mas perdeu os confrontos seguintes para Hungria, França e Países Baixos. A classificação foi confirmada na partida contra a Argola, válida pela última rodada.

(Foto: Aris MESSINIS / AFP)

Já a Noruega, uma das potências do handebol, estreou perdendo o clássico para a Suécia, mas venceu Dinamarca, Alemanha, Coreia do Norte e Eslovênia na sequência. As norueguesas tiveram a melhor campanha do Grupo A, superando as suecas e dinamarquesas no saldo de gols.

Saiba de todos os detalhes da partida, abaixo:

BRASIL X NORUEGA

HANDEBOL — JOGOS OLÍMPICOS DE PARIS 2024

📆 Data: 6 de agosto de 2024

🕗 Hora: 16h30 (Horário de Brasília)

🌍 Local: Estádio Pierre Mauroy, Paris, França

📺 Onde Assistir: TV Globo, SporTV e CazéTV