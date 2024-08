Handebol nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir a Brasil x Angola

Paula de Paula é destaque da equipe brasileira feminina de handebol nas Olimpíadas (Foto: Aris MESSINIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

A equipe brasileira feminina de handebol volta às quadras de Paris neste sábado, às 9h (de Brasília), para enfrentar a Angola pela última rodada da fase de grupos das Olimpíadas. No confronto, o Brasil precisa de uma vitória para confirmar a classificação para as quartas de final do torneio.

Após somar 2 pontos em quatro partidas disputadas, o Brasil se encontra na quinta colocação do Grupo B. Foram, uma vitória contra a Espanha, e três derrotas para França, Holanda e Hungria. Com o desempenho, a equipe brasileira chega para a última rodada pressionada.

A Angola, adversária da vez, também disputa vaga na próxima fase. A equipe africana está na quarta colocação do grupo, com três pontos e joga por um empate para permanecer na competição. Por outro lado, apenas uma vitória pode garantir o Brasil nas quartas de final do torneio olímpico.

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Angola

Fase de grupos

Handebol feminino - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: sábado, 03 de julho de 2024, às 09h (de Brasília)

📍 Local: Paris, França

📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv, Globoplay e CazéTV