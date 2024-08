Kexin Hong conquistou o bronze no wrestling (Foto: Punit PARANJPE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 16:49 • Paris (FRA)

Giulia Penalber, atleta do wrestling, perdeu por 10 a 0 a disputa pelo bronze nesta sexta-feira (9), no Campo de Marte, em Paris, na França. A brasileira enfrentou a chinesa Kexin Hong, que aplicou diversos ataques ao longo da luta e assim, venceu o duelo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Giulia Penalber contra Kexin Hong, atleta da China, nas Olimpíadas, em Paris (Foto: Punit PARANJPE / AFP)

COMO FOI A LUTA?

Ao travar as pernas da Giulia, a chinesa fez os primeiros pontos do duelo. Em seguida, Kexin realizou o mesmo movimento e fez 6 a 0. A brasileira chegou a se salvar do bote de Hong nas suas pernas, no entanto, a lutadora da China conseguiu um bom ataque e abriu mais quatro pontos.

Nesta altura da luta, a chinesa já havia feito 10 a 0, mas o treinador de Giulia pediu um desafio. O questionamento foi aceito, o golpe de Kexin não valeu e o placar se manteve em 8 a 0. A brasileira não conseguiu mostrar a sua luta, levou cinco golpes de dois pontos cada e perdeu por 10 a 0.

Giulia conquistou o quinto lugar e fez a melhor colocação do Brasil na história do Wrestling olímpico. Até então, a melhor participação da modalidade brasileira havia sido o oitavo lugar com Rosângela Conceição na categoria 72 kg em Pequim 2008.