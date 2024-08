Bronze no skate, Sky Brown quase morreu em acidente e tentou vaga em outra modalidade nas Olimpíadas

Sky Brown foi medalhista de bronze em Tóquio (Foto: Loic Venance/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 12:26 • Rio de Janeiro

Sky Brown chega forte na disputa por uma medalha na final do skate park feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. A atleta da Grã-Bretanha se classificou para a final em quinto lugar na fase classificatória, mas deixa nos fãs de esporte a expectativa de vê-la no pódio.

Sky vai enfrentar a brasileira Dora Varella na final do skate park (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

Sky Brown, que hoje é um dos grandes nomes do skate mundial, quase teve que interromper a carreira após se envolver em um acidente brutal. Com apenas 11 anos, Sky tentava uma manobra quando caiu de cerca de quatro metros de altura, numa pista halfpipe, durante um treinamento.

Na queda, a menina sofreu lacerações em diferentes órgãos, como o coração, pulmão e estômago, e fraturou o crânio, braço e dedos das mãos.

Acidente aconteceu na pista da lenda do skate Tony Hawk, nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Sky revelou que seus pais ficaram traumatizados com o acidente e pediram que ela não voltasse a praticar a modalidade. A skatista decidiu continuar se dedicando ao esporte e, quase dois anos após o acidente, Sky subiu ao pódio nas Olimpíadas de Tóquio: conquistou o bronze olímpico aos 13 anos.

O skate não foi o único esporte que mexeu com o coração de Sky Brown. A atleta participou do Jogos Mundiais de Surfe buscando uma vaga para competir nos Jogos Olímpicos de Paris. A vaga para disputar as Olimpíadas foi obtida no skate, mas não no surfe.