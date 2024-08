Espanha perde pênalti no último lance, e Alemanha é bronze no futebol feminino das Olimpíadas

Alemanha levou a medalha de bronze no futebol feminino (Foto: Arnaud FINISTRE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 12:16 • Rio de Janeiro

A Alemanha venceu a Espanha por 1 a 0, nesta sexta-feira (9), e conquistou a medalha de bronze do futebol feminino nas Olimpíadas 2024 em Paris. Ao marcar seu lugar no pódio dos Jogos Olímpicos, a alemães saem medalhistas pela quinta vez na história, sendo quatro bronzes e um ouro, em 2016.

Espanha 0 x 1 Alemanha: como foi o jogo?

A tônica da primeira etapa foi unânime nas estatísticas: nos 45 minutos iniciais, a Espanha tomou o controle da partida e ficou com a bola em 70%, estilo padrão da seleção europeia durante a competição e no trabalho da técnica Monste Tomé. Apesar das tentativas, o placar do jogo continuou em 0 a 0.

Aos 17 minutos do segundo tempo, a goleira espanhola, Cata Coll, cometeu um pênalti ao tentar afastar a bola do ataque alemão. Logo depois da infração ser marcada, Giulia Gwinn, meia-campista da Alemanha, abre o marcador.

A Espanha continuou se mantendo no último terço do campo, trocando passes e criando grandes chances, todas impedidas pela goleira Berger. Além disso, no último minuto da partida, a árbitra da partida marcou um pênalti a favor da seleção espanhola.

Com a oportunidade de levar o jogo para a prorrogação, Alexia Putellas, melhor jogadora do mundo na temporada passada e estrela da Copa do Mundo, teve um dia de vilã e perdeu a cobrança que faria a Espanha dar um respiro.

Na grande final do futebol feminino nas Olimpíadas, a Seleção Brasileira enfrenta os Estados Unidos neste, sábado (10), às 12h (de Brasília). A equipe de Arthur Elias terá a chance de conquistar o primeiro ouro olímpico do Brasil no futebol entre mulheres.

✅ FICHA TÉCNICA

ESPANHA (F) X ALEMANHA (F)

DISPUTA DE 3° LUGAR - JOGOS OLÍMPICOS 2024



🗓️ Data e horário: sexta-feira, 9 de agosto de 2024, às 10h (hora de Brasília)

📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada)

🟨 Árbitro: Katia Itzel García (MEX)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO:

ESPANHA (Técnico: Montse Tomé)

Cata Coll; Batlle, Aleixandri, Codina e Hernández; Abelleira; Bonmatí, Alexia Putellas, Castillo, Paralluelo; Hermoso.

ALEMANHA (Técnico: Horst Hrubesch)

Berger; Linder, Hendrich, Hegering (Bibi) e Rauch; Nusken, Minge, Janina Minge e Buhel; Brand e Alexandra Popp.