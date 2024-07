Entenda por que Rayssa Leal não irá participar da Abertura das Olimpíadas de Paris

Rayssa Leal é esperança de medalha para o Brasil nas Olimpíadas (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 14:27 • Rio de Janeiro

Poucas horas antes da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, uma das principais estrelas da delegação brasileira explicou por que não fará parte do evento desta sexta-feira (26). Rayssa Leal usou suas redes sociais e contou o motivo dela e do restante da delegação brasileira do Skate ficar de fora da ocasião.

De acordo com a "Fadinha", toda a delegação ficará de fora da cerimônia de abertura por conta do início das competições do Skate no próximo sábado (27) para descansar, já que se trata de uma experiência cansativa. Rayssa, no entanto, demonstrou que tem muita vontade de participar da ocasião no futuro e, quem sabe, até carregar a bandeira brasileira.

- Por que nós do Skate não vamos? Porque amanhã (sábado) já começa a competição, amanhã o masculino, domingo o feminino. E os 'experientes' me falaram que é muito cansativo, que passa muito tempo em pé. Para poder descansar, a galera optou que quem fosse competir um ou dois dias depois, que não fosse para abertura. Quem dera eu possa ir no futuro, carregar a bandeira, ia ser top. Mas por enquanto é só vendo a galera -, afirmou.

Uma das principais esperanças de medalha nos Jogos Olímpicos para o Brasil, a jovem Rayssa Leal fará sua estreia nas pistas no próximo domingo (28) pelo Skate Street. Medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, a jovem atleta fará parte da bateria 4, às 7h (horário de Brasília). Ela é considerada uma das grandes favoritas ao Ouro na competição.