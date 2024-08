Mayra Aguiar foi eliminada em sua estreia nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Miriam Jeske/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 13:16 • Paris (FRA)

A brasileira Mayra Aguiar foi eliminada na primeira rodada da categoria até 78kg nas Olimpíadas de Paris. Uma das maiores atletas olímpicas brasileiras da história, a judoca não garantiu se irá participar novamente da competição em 2028. Em entrevista após a eliminação, a gaúcha fez um forte desabafo sobre suas condições físicas.

- Já passei do meu limite. Já tem um tempo que eu venho mentindo para o meu corpo. Mentindo que está tudo bem. Tenho várias cirurgias e a primeira foi com, sei lá, 16 ou 17 anos. Eu ainda sinto ela, e as próximas. Aprendi a treinar e a lutar assim, mas nos últimos anos vem sendo mais difícil. Não dá pra brigar tanto com nosso corpo, temos nossos limites - afirmou.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Mayra Aguiar encarou a líder do ranking mundial Alice Bellandi, da Itália. A estratégia da italiana ficou clara desde o início: entrar com volume para forçar punições por falta de combatitividade à brasileira, apesar de ter corrido o risco dos falsos ataques. Assim, a luta foi para o "golden score" em 0 a 0 e, com dois shidôs para cada lado, Bellandi conseguiu um waza-ari para avançar de fase.

Mayra Aguiar perdeu para Alice Bellandi nas Olimpíadas de Paris (Foto: Jack Guez / AFP)

➡️Após derrota nas Olimpíadas, Mayra Aguiar pede abraço de repórter da Globo

A judoca não está inscrita para a competição por equipes e por isso se despede das Olimpíadas de Paris sem medalhas.

Mayra Aguiar é uma das maiores atletas olímpicas da história do Brasil. Com a primeira participação em Pequim 2008, a brasileira acumulou três medalhas em Jogos ao longo da carreira. A judoca conquistou o bronze nas Olimpíadas de Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020.