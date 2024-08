Duda e Ana Patrícia atropelam japonesas e avançam às quartas do vôlei de praia das Olimpíadas

Ana Patrícia e Duda comemorando (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 17:25 • Paris (FRA)

O Brasil segue vivo no vôlei de praia feminino. Após a eliminação de Carol Solberg e Bárbara, a dupla Ana Patrícia e Duda manteve vivo o sonho de uma medalha na modalidade. As brasileiras venceram as japonesas, Akiko Hasegawa e Miki Ishii, por 2 a 0 e se classificaram para as quartas de final das Olimpíadas de Paris.

A dupla brasileira mostrou que não está em Paris à passeio. Com mais um desempenho dominante, Duda e Ana Patrícia tiveram um primeiro set dominante, sem sustos. As brasileiras atacaram com precisão e não deixavam as japonesas reagirem.

No segundo set, Duda voltou ainda melhor e botou no chão diversas bolas. Ishii também retornou bem e confundiu a defesa das brasileiras para colocar as japonesas de volta na partida. Porém, Ana apareceu mais na partida, armando um belo bloqueio e impedindo o ataque de Hasegawa. A dois pontos da vitória do Brasil, as adversárias reagiram, com três bolas indefensáveis. No entanto, Duda cresceu novamente e confirmou a vitória em 21 a 16.

(Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Nas quartas de finais, Duda e Ana Patrícia vão encarar irão enfrentar Tina/Anastasija, da Letônia, na quarta-feira (7), ainda sem hora definida.