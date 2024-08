Dois novos casos de infecção aumenta preocupação com o Rio Sena nas Olimpíadas

Rio Sena levanta suspeitas de contaminação após casos de atletas doentes (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 23:52 • Rio de Janeiro • Atualizada em 08/08/2024 - 04:06

O Rio Sena segue gerando prejuízos aos atletas das Olimpíadas de Paris. Nesta quarta-feira (08), mais dois atletas foram confirmados com quadro de infecção intestinal por bactérias contraídas após competir no rio da capital francesa, levando o total de contaminados para cinco até o momento. A informação foi confirmada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Os novos infectados são uma dupla de atletas portugueses: Vasco Vilaça e Melanie Santos. O primeiro, inclusive, estaria com sintomas mais fortes mesmo que estejam com um quadro de saúde estável em pleno monitoramento na Vila Olímpica. Antes deles, a belga Claire Michel e os suecos Adrien Briffod e Simon Westermann também apresentaram sintomas durante a semana e foram afastados.

O Rio Sena é historicamente conhecido por ser polúido e tinha todas as atividades relacionadas ao nado desde 1923. A prefeitura de Paris assumiu um compromisso público no ano de 2015 com um projeto de revitalização do rio, investindo cerca de 1,4 bilhão de euros para despoluir as águas correntes do local.

Antes dos Jogos Olímpicos deste ano, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, afirmou que o Rio estava em plenas condições para as competições e aproveitou para nadar nas águas do Sena.