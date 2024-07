Djokovic vai às quartas nas Olimpíadas e desafia Tsitsipas

Djokovic comemora vitória nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 31/07/2024 - 14:51 • Paris (FRA)

Principal favorito ao título, Novak Djokovic segue sua caminhada pelo Ouro Olímpico inédito para sua carreira. Nesta quarta-feira ele atingiu vaga nas quartas de final dos Jogos disputados em Roland Garros.

O sérvio derrubou o alemão Dominik Koepfer, 70º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 7/5 6/3 na abertura da programação da quadra central Philippe Chatrier. Este foi o segundo jogo entre eles e a segunda vitória de Nole.

O sérvio conseguiu uma quebra decisiva no final do primeiro set e largou com tudo no segundo, abrindo 3 a 0 e conduzindo bem o serviço até fechar a partida.

Após a vitória na rodada anterior sobre Rafael Nadal, Nole fica a uma vitória de disputar uma medalha e terá pela frente o grego Stefanos Tsitsipas, atual 11º colocado, que passou pelo argentino Sebastian Baez por 7/5 6/1. Os dois tem treze duelos no circuito com onze vitórias do sérvio que o derrotou na final de Roland Garros de 2021 virando jogo onde perdia por 2 sets a 0.

Djokovic tem uma medalha Olímpica, um Bronze em Pequim 2008 e perdeu o Bronze em Londres 2012 para Juan Martin del Potro, caiu na estreia no Rio de Janeiro em 2016 e também ficou sem medalhas em Tóquio terminando em quarto lugar.

Tsitsipas se torna o primeiro grego nas quartas de uma Olimpíada desde 1988 e faz história para seu país. Ele busca ser o primeiro do país a conquistar uma medalha no tênis.