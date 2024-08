Dia bom para o Brasil! Veja o resumão da quinta-feira (1) nas Olimpíadas de Paris

Copiar Link

Publicada em 01/08/2024 - 23:42 • Paris (FRA)

O Brasil conquistou duas medalhas de prata nesta quinta-feira (1) nas Olimpíadas de Paris. Caio Bonfim ficou na segunda posição na Marcha Atlética, enquanto Rebeca Andrade subiu ao pódio mais uma vez, no individual geral de ginástica. O repórter Thiago Barreto fez um resumo do dia, que também contou com vitórias de Hugo Calderano no tênis de mesa, e Gabriel Medina e Tati Weston-Webb, no surfe. Confira no vídeo acima:

