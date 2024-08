Definidas as semifinais do futebol feminino: saiba quando o Brasil joga e contra quem

Brasil e França se enfrentaram nas quartas de final (Foto: Romain Perrocheau / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 19:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Após garantir vaga na semifinal do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris com a vitória neste sábado (3) sobre a França por 1 a 0, a Seleção Brasileira volta a campo na terça-feira (6), às 16h (de Brasília), em Marselha, contra a Espanha.

O confronto vai reeditar o duelo da primeira fase, que terminou com a vitória da Espanha por 2 a 0 e foi marcado pela expulsão de Marta. A Espanha se classificou à semifinal ao bater a Colômbia nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 2 a 2 com a bola rolando. As espanholas são as atuais campeãs do mundo.

A outra semifinal será entre Estados Unidos e Alemanha, em Lyon, também na terça-feira (6), às 13h (de Brasília), em Lyon. O Brasil busca uma medalha olímpica desde 2008, em Pequim, quando ganhou a prata.