De onde são os atletas que competem por bandeira neutra nas Olimpíadas?

Esta não será a primeira vez que a Rússia sofre punição do COI nas Olimpíadas (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 11:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Participar de uma edição de Olimpíadas defendendo seu país é o grande sonho de milhares de atletas ao redor do planeta. No entanto, determinados fatores que fogem da esfera do esporte podem impactar na realização plena desta vontade. É o que acontece com os atletas russos e bielorussos nos Jogos de Paris - que serão impedidos de competir sob sua bandeira por conta do conflito armado entre Rússia e Ucrânia.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias

As Olimpíadas de Paris, assim como todas as outras são um evento que mexe com o mundo todo. Por isso, é notório que situações fora do mundo do esporte também impactam na organização dos Jogos. A partir disso, era difícil imaginar que a guerra entre Rússia e Ucrânia não influenciaria na realização da competição. O Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu então, que a Rússia estaria impedida de participar e assim, todos os atletas russos deveriam competir sob uma bandeira neutra. A decisão se estendeu aos atletas bielorussos também - pelo fato do país ter apoiado a postura do governo russo.

A presença desses atletas acontece caso eles aceitem um convite feito pelo Comitê Olímpico Internacional. Para confirmar sua presença nas Olimpíadas, é necessário não só aceitar o convite, mas também assinar um termo de compromisso em respeitar a "Carta Olímpica".

O COI permitiu que atletas russos e bielorussos participem das Olimpíadas sob bandeira neutra (Foto: C. Morgan Engel / AFP)

Os Jogos Olímpicos de Paris começam oficialmente nesta sexta-feira (26), com a cerimônia de abertura. O evento acontecerá no Rio Sena e está previsto para acontecer às 14h30, no horário de Brasília. No entanto, as competições já começaram na quarta-feira (24).