Cristiane se empolga em Brasil x Espanha e solta palavrão ao vivo na Globo; veja

Cristiane se empolgou durante a transmissão de Brasil x Estados Unidos (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil venceu a Espanha na semifinal do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris, nesta terça-feira (6). Ex-atacante da Seleção Brasileira e comentarista do jogo na Globo, Cristiane se empolgou após o terceiro gol da equipe de Arthur Elias e soltou um palavrão ao vivo.

- Cara, xingamos a beça aqui. P*** é isso! É ir para cima, dá para apertar a Espanha, elas estão cansadas, a gente está bem encaixada. Estamos fazendo um p* de um jogo, completamente diferente do primeiro jogo contra a Espanha. É fantástico. As meninas estão fazendo uma história do caramba - disse Cristiane.

O Brasil abriu marcou os gols com Adriana, Kerolin, Gabi Portilho e Paredes (contra). Paralluello marcou duas vezes e diminuiu o jogo para as espanholas. Na decisão do futebol feminino nas Olimpíadas, que ocorre no próximo sábado (10), às 12h, a equipe brasileira vai encarar os Estados Unidos.