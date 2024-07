Chuva pode atrapalhar primeiro dia do tênis nas Olimpíadas

Bia Haddad durante treino antes do início do tênis nas Olimpíadas (Foto: André Gammer)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 26/07/2024 - 17:39 • Paris (França)

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris está sob chuva nesta sexta-feira (26). A previsão é de que ela ainda permaneça neste sábado (27) em Paris, o que comprometeria o a programação do tênis. O Brasil terá três representantes no primeiro dia de competições: Bia Haddad Maia, Laura Pigossi e Luísa Stefani.

A disputa do tênis olímpico será dentro do complexo de Roland Garros que tem apenas as duas principais quadras - Philippe Chatrier e Suzanne-Lenglen - com teto retrátil que podem ser fechados em caso de mau tempo. De acordo com as previsões meteorológicas europeias, a chuva deve se fazer presente entre 12h e 17h pelo horário local neste sábado, entre 7h e 12h, pelo horário Brasília - justamente durante a programação do tênis.

Neste sábado (27), estão programadas as estreias das brasileiras Bia Haddad Maia e Laura Pigossi no simples, além da dupla brasileira de Bia Haddad e Luísa Stefani.

Bia estreia em simples contra a local Varvara Gracheva por volta das 8h30 da manhã, no segundo jogo programado da quadra Simonne Mathieu, que não tem cobertura. É o mesmo caso da Quadra 8 em que, no mesmo horário, Laura Pigossi fará sua estreia contra a ucraniana Dayana Yastremska. A dupla feminina brasileira faz o último jogo da quadra 12 contra as chinesas Yue Yuan e Shuai Zhang.