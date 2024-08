Campeão olímpico prefere dormir na grama do que na Vila Olímpica; entenda

Thomas Ceccon dormindo no gramado da Vila Olímpica (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 10:45 • Paris (FRA)

Uma dos fatores que os atletas estão reclamando bastante são as altas temperaturas nas Olimpíadas, e essa questão, gerou um momento interessante. O campeão dos 100 m costas, Thomas Ceccon, da Itália, viralizou nas redes sociais ao dormir no gramado da Vila Olímpica de Paris, na França, neste domingo (4).

O motivo foram as ondas de calor que faz na capital francesa — que nos últimos dias vem passando por uma onda de calor com sensação térmica chegando até os 40 °C — somado aos quartos sem ar condicionado.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as principais notícias

A falta de climatizadores nos quartos foi o motivo de críticas por parte dos atletas dos mais diferentes países. O comitê organizador justificou a falta dos equipamentos por questões ambientais, tema muito presente na organização desta edição das Olimpíadas.

Thomas Ceccon com a medalha de ouro nos 100 m costas (Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP)

Alguns comitês olímpicos, como o caso do Brasil, instalaram aparelhos nos quartos pagando do próprio bolso. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) investiu cerca de 290 mil reais para proporcionar o conforto aos atletas brasileiros.

Ceccon é um dos grandes nomes do esporte italiano e também da natação mundial. Aos 23 anos, em Paris, além do ouro nos 100 m costas, venceu o bronze no revezamento 4 × 100 m livre.