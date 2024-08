Brasileiro é prata, encerra jejum do Botafogo, mas não vai ao pódio pelo Brasil; entenda

Atleta do Botafogo conquistou a medalha de prata nos Olimpíadas (Foto: Olivier MORIN/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 19:12 • Paris (FRA)

O brasileiro Gabriel Soares conquistou uma medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, nesta sexta-feira (2). Só tem um porém, o atleta do remo double sculls, compete pela Itália. O remador treina no Botafogo e encerrou um jejum de 60 anos do clube sem medalhas olímpicas.

Gabriel é nascido no Brasil, assim como seus pais, e treina no Botafogo. Contudo, a mãe do atleta se mudou para a Itália quando o remador ainda era criança. No país europeu, o medalhista de prata se formou como atleta e tem emprego vitalício na Marinha italiana.

- Na Itália as forças armadas estão ajudando e a pessoa passa a servir às Forças Armadas para ficar remando, igual no Brasil. Só que na Itália você fica garantido o resto da sua vida. Ele vai ficar empregado pela Marinha o resto da vida dele. Essa é a única coisa que impedia ele de defender o Brasil. Ele ama o Brasil - disse Alexandre Fernandes, treinador de Gabriel no Botafogo, em entrevista ao "UOL".

Gabriel compete em torneios estaduais e nacionais pelo Botafogo, mas mora em Foz, no Paraná, e vai ao Rio para as disputas. A medalha é a segunda de um atleta do Botafogo na história das Olimpíadas. A primeira foi um bronze nos Jogos de 1964, em Tóquio, com Sérgio Macarrão, no basquete.