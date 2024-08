Brasil terá grandes desafios contra os EUA no basquete e no vôlei

Marcelinho Huertas em ação no jogo contra a França (Foto: Divulgação / CBB)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 16:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil irá enfrentar os Estados Unidos em dois duelos decisivos nas Olimpíadas de Paris. As seleções masculinas de vôlei e basquete terão os norte-americanos como adversários nas quartas de final. Serão dois grandes desafios para as equipes brasileiras.

No vôlei, a seleção brasileira terminou a fase de grupos em sétimo lugar na tabela geral, se classificando entre os melhores terceiros colocados. Já os norte-americanos chegam embalados às quartas de final. Os Estados Unidos ficaram em segundo na classificação geral dos grupos, atrás apenas da Itália. No ranking mundial, o EUA estão em sexto lugar, apenas uma posição acima do Brasil, o sétimo colocado.

Brasil e EUA se enfrentaram em junho deste ano pela primeira fase da Liga das Nações, em confronto que terminou em vitória norte-americana por 3 sets a 2. Antes desse jogo, os dois países haviam se enfrentado oito vezes desde a criação da Liga das Nações, com quatro vitórias para cada lado.

A seleção norte-americana venceu os três jogos que disputou até agora em Paris: 3 sets a 0 sobre a Argentina, 3 a 2 contra a Alemanha e 3 a 1 diante do Japão, terminando como líder do Grupo C.

Já a equipe comandada pelo técnico Bernardinho perdeu as duas primeiras partidas, para Itália (3 sets a 1) e Polônia (3 a 2), mas garantiu a classificação com a vitória sobre o Egito por 3 sets a 0. A partida entre Brasil e EUA acontece na segunda-feira (5), ainda sem horário definido.

Brasil terá pela frente astros da NBA

Já a seleção de basquete vai ter um desafio ainda maior, pois vai enfrentar astros da NBA, como LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant. Será o décimo confronto entre os países em Jogos Olímpicos no basquete masculino, com nove vitórias dos americanos.

O Brasil se classificou para as quartas de final como uma das duas melhores terceiras colocadas nos grupos em Paris. A seleção perdeu para França (78 a 66) e para a Alemanha (86 a 73), mas venceu o Japão por 102 a 84.

O "Dream Team", por sua vez, venceu as três partidas até agora, contra Sérvia (110 a 84), Sudão do Sul (103 a 86) e Porto Rico (104 a 83). Brasil e Estados se enfrentam na terça-feira (6), ainda sem horário definido.