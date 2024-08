Brasil tem grandes desafios no futebol, handebol e basquete das Olimpíadas; veja palpites da redação do Lance!

(Imagem: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 16:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil tem difícieis missões nesta terça-feira (6) de Olimpíadas. No futebol feminino, encara a Espanha, atual campeã da Copa do Mundo; no basquete masculino, enfrenta o temido Dream Team dos Estados Unidos; por fim, no handebol feminino, duela com a Noruega, vice-campeã do mundo e bronze nos Jogos de Tóquio.

A semifinal do futebol tem início às 16h (de Brasília), enquanto as quartas de final de basquete e handebol estão marcadas para 16h30. Com uma tarde recheada de disputas importantes, a redação do Lance! deixou seus palpites para as partidas decisivas; veja no vídeo acima.

