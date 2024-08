Atleta refugiada é desclassificada das Olimpíadas após realizar protesto no breaking

Manizha Talash em apresentação de braeking dance nas Olimpíadas (Foto: ANDERSEN / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 12:10 • Rio de Janeiro

A atleta Manizha Talash, de 21 anos, foi desclassificada da competição de breaking nas Olimpíadas na última sexta-feira (10) após realizar um ato de protesto. Durante a apresentação na modalidade, ela usou uma capa com a frase "liberdade às mulheres afegãs". O gesto não foi tolerado pelo Comitê Olímpico Internacional, que coíbe manifestações políticas durante os Jogos.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Talash é uma dos 37 atletas que disputam as Olimpíadas pelo time de refugiados. A b-girl fugiu do Afeganistão quando o grupo político militar Talibã assumiu o controle do país em 2021 e baniu o acesso das mulheres à dança e à música. Atualmente, ela mora na Espanha e segue como uma voz representativa na busca por direitos das mulheres afegãs.

O protesto aconteceu de forma silenciosa na batalha pré-qualificatória do breaking. Durante a apresentação, a atleta revelou uma jaqueta nos tons azul-bebê com o pedido de emancipação das mulheres afegãs.

Manizha Talash em protesto durante os Jogos Olímpicos de Paris (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A World Dancesport Federation foi a responsável por informar a desclassificação da atleta. A entidade seguiu as regras das Olimpíadas, que proíbe qualquer tipo de manifestação política durante os Jogos. Mesmo desclassificada, Manizha Talash conseguiu demonstrar a mensagem com efetividade no palco antes de sofrer a punição.