Atleta da Seleção Brasileira protesta contra a arbitragem e web reage: ‘Que roubo’

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 18:32 • Nantes (FRA)

A Seleção Brasileira chocou o mundo do futebol feminino com a vitória diante da França, por 1 a 0, nas quartas de final da modalidade nos Jogos de Paris. Retratos do resultado, a garra e a determinação brasileira, por pouco, não foram atrapalhadas pelos quase 20 minutos de acréscimos sinalizados pela árbitra americana Tori Penso.

Sem motivo aparente, a juíza acrescentou quase uma prorrogação inteira à partida em Nantes. Após a vitória, a volante Ana Vitória não escondeu a revolta com a atuação da árbitra e fez um sinal de 'roubo' com as mãos. Apesar do êxtase pelo resultado memorável, a irritação não foi exclusiva da meia. Confira reações!

Torcedores da Seleção Brasileira se revoltam com arbitragem: 'Que roubo'

A vitória por 1 a 0, com gol de Gabi Portilho, fez com que a Seleção Brasileira alcançasse as semifinais. Com isso, a Espanha será a adversária em mais uma fase na busca do ouro olímpico.