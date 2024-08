Astro do Dream Team namora modelo brasileira e se diz torcedor do Flamengo

Embiid marcou 14 pontos contra o Brasil nas Olimpíadas (Foto: Jesse D. Garrabran/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 00:10 • Rio de Janeiro

Um dos principais astros da NBA e da Seleção Americana de basquete, o pivô Joel Embiid precisou de apenas 12 minutos em quadra para marcar 14 pontos e contribuir na vitória esmagadora dos Estados Unidos sobre o Brasil nas quartas de final das Olimpíadas de Paris nesta terça-feira (06).

A relação de Joel Embiid com o Brasil, no entanto, vai muito além da partida das Olimpíadas. Afinal, o sangue brasileiro está diretamente conectado com o atleta camaronês, que se naturalizou para poder defender os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de 2024. Relação que se criou até com um grande clube brasileiro.

Embiid vive um relacionamento sério com a modelo brasileira Anne de Paula desde 2018. Juntos, o casal deu a vida ao pequeno Arthur, de três anos de idade, único filho do atleta camaronês. A relação acabou criando um novo amor até incomum: pelo Flamengo. Em passagem no Brasil em 2020, o ex-MVP admitiu que torce pelo Flamengo por influência de seu sogro.

- Sou um torcedor do Flamengo porque o pai da minha namorada torce pelo Flamengo. Então, desde que começamos a namorar, comecei a acompanhar o time -, afirmou Embiid ao programa "NBA Freestyle".