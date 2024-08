Árbitro se lesiona e é substituído em jogo da semifinal das Olimpíadas; veja

Árbitro principal do jogo entre Marrocos e Espanha se lesionou e precisou ser substituído (Pascal GUYOT / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 13:27 • Marselha (FRA)

No duelo da semifinal das Olimpíadas entre Marrocos e Espanha, o árbitro Ilgiz Tantashev se lesionou e foi substituído no primeiro tempo do jogo. O sueco Glenn Nyberg foi o responsável por assumir o controle da partida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com menos de 15 minutos, o uzbeque foi derrubado por um jogador espanhol e não conseguiu retornar por conta de um problema muscular. O confronto ficou paralisado, mas voltou com a entrada do 4º árbitro.

Momento em que Ilgiz Tantashev é atingido por espanhol (Reprodução)

O confronto entre Marrocos e Espanha vale uma vaga na grande decisão em busca da medalha de ouro, na sexta-feira (9). Por outro lado, a equipe derrotada seguirá na França em busca do bronze, na quinta-feira (8).

Na outra semifinal, França e Egito lutam pela última vaga que restará para a final, que acontecerá no Parque dos Príncipes, em Paris.