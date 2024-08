Alvo de polêmicas, boxeadora argelina conquista medalha de ouro nas Olimpíadas

Imane Khelif conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 20:20 • Paris (FRA)

A lutadora argelina Imane Khelif conquistou medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris nesta sexta-feira (9). Alvo de polêmicas sobre sua sexualidade durante a trajetória nos Jogos, a boxeadora venceu a chinesa Liu Yang nos três rounds, na categoria até 66kg.

No início das Olimpíadas, viralizou uma informação falsa de que Imane Khelif seria uma atleta transgênero. Os boatos renderam críticas à lutadora durante toda a competição. Presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach se pronunciou sobre o assunto.

- Essa não é uma questão de inclusão, é de justiça. Mulheres têm o direito de participar em competições femininas. Vi uma transcrição da entrevista coletiva desta organização (IBA) e não estava claro nem que teste foi feito, nem que resultados foram produzidos. Não é mais tão fácil que XX e XY seja a clara distinção entre homem e mulher, isso cientificamente não é mais verdade. Portanto, elas duas são mulheres e têm o direito de participar de competições femininas - disse Thomas Bach.

No ano passado, a argelina e a tailandesa Lin Yu-ting foram desclassificadas do Mundial amador de boxe no ano passado após terem sido reprovadas no teste de gênero. A competição é promovida pela Associação Internacional de Boxe. Apesar da polêmica, o COI optou por manter as atletas nas Olimpíadas de Paris.