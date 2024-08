Altos e baixos! Veja o resumão do dia dos brasileiros Olimpíadas de Paris

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 23:08 • Paris (FRA)

O Brasil não conquistou novas medalhas nesta quarta-feira (31) de Olimpíadas. Apesar de resultados negativos, também tivemos pontos altos no dia, que podem render mais uma conquista. Beatriz Ferreira, no boxe, e Hugo Calderano, no tênis de mesa, avançaram. O dia também contou com outras modalidades, como vôlei de praia e de quadra, ciclismo BMX, futebol feminino, natação, entre outros. Veja o resumão do repórter Thiago Barreto:

