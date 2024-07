Rebeca Andrade fará sua segunda participação em Olimpíadas (Foto: Lionel Bonaventure/ AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 16:00 • Rio de Janeiro

A cerimônia de abertura das Olimpíadas é um dos momentos mais esperados de toda edição de Jogos Olímpicos. É o momento em que é possível ver todos os grandes atletas que representam seus países desfilando. No entanto, nos Jogos de Paris a delegação brasileira teve um grande desfalque na cerimônia: Rebeca Andrade, estrela da ginástica artística, ficou de fora.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias

O grande motivo para a ausência de Rebeca na cerimônia é a agenda de competições. A brasileira fará sua estreia na competição neste domingo (28), nas provas qualificatórias da ginástica artística. Com isso, a atleta e toda delegação de ginástica irá tirar o tempo para descansar antes do início das competições. Esta prática é comum entre os atletas - Rayssa Leal fará o mesmo por conta das provas do skate street.

Rebeca Andrade é uma das grandes esperanças de medalha do Brasil nas Olimpíadas. A atleta entrou para história ao conquistar a primeira medalha de ouro em Jogos Olímpicos da ginástica artística brasileira - em Tóquio 2020, ela subiu ao lugar mais alto do pódio no salto.

Rebeca Andrade não participou da cerimônia de abertura das Olimpíadas (Foto: Martin Bernetti/AFP)

Em Paris, a ginasta terá uma dura missão se quiser sair com medalhas. A norte-americana Simone Biles, uma das maiores da história do esporte, também disputará os Jogos neste ano. Com isso, é esperado uma disputa de altíssimo nível entre as duas atletas.