A medalha de ouro é de ouro mesmo? Veja o material das medalhas olímpicas

Uma dúvida que costuma surgir no público dos Jogos Olímpicos é se as medalhas de ouro, prata e bronze são efetivamente constituídas desses materiais. A fabricação dos objetos que premiam os principais atletas do planeta segue especificações do Comitê Olímpico Internacional (COI), que o Lance! apresenta abaixo.

Medalha de ouro: composição praticamente integral em prata com uma pureza de 92,5% e folheamento de pelo menos 6g de ouro puro

Medalha de prata: composição em prata com pureza de pelo menos 92,5%

Medalha de bronze: composição em bronze, uma liga feita principalmente com cobre e outro metal, como estanho ou zinco

Dessa forma, conclui-se que o material básico da medalha de ouro é, na verdade, a prata. O ouro é utilizado para um revestimento na superfície.