Em 2023, o Denver Nuggets, liderado por Nikola Jokic, se consagrou campeão da NBA! A primeira edição da maior competição de basquete do mundo aconteceu no ano de 1947, tendo o Philadelphia Warriors (atual Golden Satate Warriors) como primeiro vencedor. Ao longo da história, rivalidades se acirraram e várias franquias conquistaram títulos do torneio. Mas quem são os maiores campeões da NBA?