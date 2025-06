Abel exalta Paulinho e revela que jogador vai operar novamente após o Mundial

FILADÉLFIA (EUA) - Herói da classificação do Palmeiras às quartas de final do Mundial de Clubes, Paulinho tem vivido um torneio com emoções particulares até o momento. Decisivo, é o único jogador alviverde a marcar dois gols na competição. Mas não pode atuar por mais de 30 minutos devido a uma lesão por estresse na tíbia da perna direita. Após vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, o técnico Abel Ferreira revelou que o camisa 10 terá de operar novamente para resolver o problema.

continua após a publicidade

Paulinho decide na prorrogação, Palmeiras elimina o Botafogo e avança no Mundial

— Foi para isso que nós o trouxemos, sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos e todos sabem o que vai acontecer depois que acabar este mundial. Ele vai ter que ser operado novamente — afirmou Abel.

Paulinho entrou na partida durante a segunda etapa. Aos 18 minutos, Abel resolveu tirar Estêvão e colocou o camisa 10. O atacante ficou em campo até marcar o gol aos 10 minutos da prorrogação. Assim que balançou as redes do Botafogo, ele deu lugar ao zagueiro Micael. Tudo isso é parte do plano do Palmeiras para o jogador.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante o período nos Estados Unidos, Paulinho tem uma programação especial de treinamentos, com controle de carga, justamente para não forçar o jogador a uma nova lesão no local. Paulinho já tinha sido decisivo contra o Inter Miami, quando marcou o primeiro gol do Palmeiras, começando a reação do time paulista, que resultou no 2 a 2. O empate diante do time norte-americano garantiu o Palmeiras no primeiro lugar do Grupo A, o que fez o time cruzar com o rival carioca nas oitavas de final.

Com a vitória sobre o Botafogo, o Palmeiras avançou às quartas de final do Mundial de Clubes. O Verdão volta a campo na próxima sexta-feira (4), novamente na Filadélfia, quando decidirá uma vaga na semifinal da competição.

continua após a publicidade