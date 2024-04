Vitória sobre o Boston Celtics contou com marca histórica do Miami Heat na NBA

Sem Butler, Herro e Martin assumiram o protagonismo na vitória do Miami Heat (Foto: WINSLOW TOWNSON / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 25/04/2024 - 10:41 • Rio de Janeiro (RJ)

A vitória do Miami Heat sobre o Boston Celtics por 111 a 101, na última quarta-feira (24), não só igualou a série, mas também contou com uma marca histórica por parte da franquia da Flórida, que teve o maior acerto em arremessos do perímetro em sua história nos playoffs.

No total, foram 23 arremessos convertidos, o que correspondeu a 69 pontos por parte da equipe. Destaque para Tyler Herro que, com 24 pontos, terminou a partida como cestinha do Heat. Caleb Martin e Bam Adebayo também estavam em uma boa noite e somaram 21 pontos cada.

Já pelo lado do Celtics, os 33 pontos de Jaylen Brown e os 28 de Jayson Tatum não foram suficientes para evitar o revés no jogo 2. Agora, a série (melhor de 7) está no empate por 1 a 1.

Por fim, o Heat quase quebrou o recorde da liga no quesito arremesso do perímetro. Faltavam apenas dois para igualar Cavaliers e Bucks (25), mas a equipe optou por gastar o tempo restante com o foco em administrar a vantagem.

Após dois jogos no Massachusetts, a série se encaminha para mais dois duelos, desta vez na Flórida. O próximo, acontece no sábado (27), a partir das 19h (horário de Brasília). Já o jogo 4 está marcado para a segunda-feira (29), às 20h (também de Brasília). As duas partidas serão no Kaseya Center, na Flórida. Depois, a série volta a intercalar mandos até o jogo 7 (se necessário).